Will Still bientôt confirmé à la tête du Stade de Reims

Bonne nouvelle pour Will Still, qui devrait être récompensé de son travail à la tête du Stade de Reims.

Entraîneur intérimaire depuis le licenciement d'Oscar Garcia, Will Still (30 ans) est invaincu à la tête du Stade de Reims. Un très bon travail qui a poussé le club champenois à se poser une question : vaut-il mieux recruter un nouvel entraîneur, qui coûterait cher, ou payer une amende (de 25.000 euros) par match dirigé par Still, qui n'a pas encore le diplôme requis ?

Visiblement, Reims aurait choisi la seconde option. Alors que la trêve est là et permettra à Still de se mettre en ordre administrativement (ou à Reims de trouver une solution), aucun nouvel entraîneur ne débarquera en Champagne. D'après L'Union, média local, Will Still sera confirmé à la tête du Stade de Reims jusqu'au terme de la saison. Son intérim se transforme donc en contrat définitif.