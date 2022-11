Pas de panique pour Schreuder à l'Ajax

Certains l'envoyaient déjà hors de l'Ajax Amsterdam. Mais, selon les dernières nouvelles, Alfred Schreuder ne verrait pas son poste menacé pour le moment.

Visiblement, ce n'est jamais facile de reprendre un grand club, surtout quand vous êtes le successeur d'Erik ten Hag. D'abord lourdement battu en Johan Cruyff Schaal par le PSV, Alfred Schreuder avait plutôt bien entamé son mandat avec des résultats convaincants en Eredivisie. Mais la nouvelle défaite contre le PSV en championnat ainsi que l'élimination en LIgue des Champions semblaient avoir considérablement fragilisé la position de l'ancien coach du Club de Bruges.

Mais, selon la presse néerlandaise et VoetbalInternational, le licenciement de Schreuder n'aurait jamais été discuté en interne. Le board, mené par Edwin van der Sar en tant que directeur général, et Gerry Hamstra et Klaas-Jan Huntelaar en tant que managers, reconnaîtraient que la situation doit être améliorée mais refuseraient de pointer Schreuder du doigt.

Récemment, lors de la dernière assemblée générale, Van der Sar aurait précisé que Schreuder était arrivé dans un contexte de transition peu évident et de moyens limités.