D1B : Le Lierse s'impose contre Deinze

Les Lierrois prennent le large sur leur adversaire du jour au classement.

Quelques minutes avant le début de la Coupe du Monde, le Lierse a acté sa victoire 2-1 contre Deinze en D1B. Pourtant, après une demi-heure de jeu, Dylan De Belder se faisait peur en ratant un penalty. Il se rassurait quatre minutes plus tard en ouvrant le score. Deinze réagissait en égalisant cinq minutes après le retour des vestiaires grâce à Nils Schouterden. Une avance de courte durée puisque trois minutes plus tard, Bafode Dansoko redonnait l'avance aux locaux. Le score ne bougera plus malgré la deuxième carte jaune de Steve De Ridder qui a mis le Lierse dans la difficulté pour la dernière demi-heure. Cette victoire permet aux Lierrois de consolider leur cinquième place, à un point des U23 d'Anderlecht. Quatre points plus bas, Deinze est septième.