Carl Hoefkens pleinement satisfait d'un de ses défenseurs : "Il est l'arrière gauche du Club de Bruges"

Le mentor des Blauw & Zwart est très satisfait de l'évolution du joueur au Club.

Du haut de ses 19 ans, Bjorn Meijer s'est très bien intégré dans le onze des Brugeois.

Arrivé pour près de 6 millions d'euros du FC Groningen l'été dernier, le défenseur donne grande satisfaction à son coach : "Il s'est imposé dès le premier entraînement. Il a des grosses capacités au niveau de la course, de la puissance et de l'intensité", a expliqué Carl Hoefkens sur le site du FC Groningen.

"Il fait aussi des progrès sur le plan offensif et veut améliorer sa capacité à centrer et à être plus dangereux en zone de conclusion. En tant qu'entraîneur, je ne peux qu'être satisfait de cela", poursuit le coach.

Il n'était donc pas vraiment question d'une période d'adaptation pour Meijer : "Bjorn a fait son trou dans l'équipe. Il est sur le banc de temps en temps, mais c'est surtout pour le faire souffler, pour qu'il puisse jouer beaucoup de matches. Il est l'arrière gauche du Club de Bruges. Surtout quand on joue à quatre derrière."