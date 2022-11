Kasper Hjulmand déçu : "Je pense que nous avons joué trop nerveusement"

Ce mardi, le Danemark a partagé l'enjeu face à la Tunisie (0-0) lors de la première journée du groupe D de la Coupe du monde 2022.

Le sélectionneur danois Kasper Hjulmand était déçu par le visage affiché par ses joueurs et a tenté d'expliquer la raison de cette performance mitigée.

"Je suis désolé à la fois pour la performance, surtout en première période avec un démarrage poussif et un jeu un peu lent, et aussi bien sûr pour le résultat. Ça se complique, mais ce n'est bien évidemment pas fini. Nous sommes au début du tournoi, mais nous avions clairement misé sur un meilleur résultat. Je pense que nous avons joué trop nerveusement et trop lentement", a confié le coach de la sélection scandinave en conférence de presse.