Roberto Martinez confirme plusieurs titularisations pour le match contre le Canada

Le sélectionneur national a indiqué que plusieurs joueurs-cadres seront présents sur le terrain, ce jeudi à 20h, pour le premier match de Coupe du monde face au Canada.

Ainsi, lors de sa conférence de presse, Roberto Martinez a confirmé que Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Kevin De Bruyne et Eden Hazard seront alignés d'entrée. Autrement dit, des titulaires habituels et pratiquement indiscutables.

"Physiquement, j’ai 25 joueurs en forme. Le tournoi a évolué, vous pouvez faire cinq changements. Je regarde quels joueurs peuvent commencer, quels joueurs peuvent terminer un match. Je n’envisage pas une rencontre en fonction de 11 joueurs, mais en fonction de 16", a déclaré Martinez au micro de la RTBF, en parlant individuellement de plusieurs de ses joueurs.

Sur Eden Hazard

"C'est notre capitaine, c’est très différent de sa situation en club, où c'est difficile. Il a beaucoup d’expérience et nous aurons besoin de cela face au Canada. Il n’a pas perdu son talent. Il va débuter, il n'y a pas de débat pour moi. Le football va décider de la suite."

Sur De Bruyne

"Peut-il jouer en numéro 8, aux côtés de Witsel ? Peut-être. Il peut jouer partout, même dans les buts (rires). Il traverse une super période, il est en très bonne forme."

Sur Lukaku

"Il ne jouera pas demain. Il travaille bien. Nous sommes positifs, il est sur la bonne voie. (Et contre la Croatie et le Maroc ?) Chaque jour est une opportunité pour travailler et évoluer. Il est bien entouré médicalement. Ce qui est important, ce que quand il revient, il pourra rester dans le groupe. Le troisième match serait une date plus réaliste. pour son retour."

Le Canada va tout donner

Toujours au micro de la RTBF, Martinez a parlé du premier adversaire des Diables : le Canada. "J’ai beaucoup de respect pour le parcours du Canada. Quand tu finis premier de groupe, ça prouve de la consistance. C’est seulement leur deuxième apparition en Coupe du monde, cette génération a donc quelque chose de très spécial. Ils sont compétitifs, dynamiques, avec une base solide. On sait ce qu’on sait faire. Le défi sera bien présent, il sera émotionnel aussi. Ce match ressemblera un peu à notre premier match contre le Panama au Mondial 2018. C’est dangereux, ils vont donner tout ce qu’ils ont. Ils auront beaucoup d’énergie, notamment dans cette première rencontre."

Le décor est planté, il ne reste plus qu'à attendre avec impatience l'entrée en lice de nos Diables !