📷 La ministre de l'Intérieur allemande porte le brassard "One Love" à côté de Gianni Infantino

Un nouveau geste de protestation envers la FIFA et sa politique envers le brassard "One Love", que les sélections nationales ont été contraintes de ne pas porter lors de cette Coupe du monde.

Alors que les joueurs de l'Allemagne se sont mis la main sur la bouche lors de la photo d'équipe avant le match contre le Japon, la délégation politique allemande au Qatar a également tenu à montrer son soutien à la cause de l'inclusion et du refus des discriminations. Présente en tribunes aux côtés du président de la FIFA, Gianni Infantino, la ministre de l'Intérieur allemande, Nancy Faeser, n'a pas hésité à porter le fameux brassard "One Love".

Les gestes de protestation fleurissent ces derniers jours au Qatar, même si les capitaines ne pourront plus porter le brassard. Alex Scott, ancienne joueuse internationale et journaliste à la BBC, a porté le brassard en direct avant le match contre l'Iran. Simon Kjaer, le capitaine du Danemark, a également décrit la politique et les contraintes de la FIFA à ce sujet comme "ridicules" .

German minister Nancy Faeser has the OneLove🏳️‍🌈 armband on as she sits next to FIFA President Gianni Infantino. #GER | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sf5FWmVeWj — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 23, 2022