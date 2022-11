L'Equateur prêt pour l'exploit contre les Pays-Bas?

Fort de sa victoire contre le Qatar, l'Equateur peut rêver des huitièmes de finale du Mondial. Et les Equatoriens sont en tout cas déterminés avant d'affronter le favori de leur groupe vendredi.

Après avoir tranquillement dominé le Qatar, l'Equateur peut-il poursuivre sur sa lancée? Ce sera contre un adversaire d'un autre calibre. Puisque ce sont les Pays-Bas, également vainqueurs de leur premier match, qui se dressent sur la route d'Angelo Preciado et de ses équipiers.

Mais les Equatoriens sont prêts à saisir leur chance à fond et ils vont tout donner sur le terrain pour accrocher le meilleur résultat possible. "Nous allons affronter une équipe qui a les capacités pour devenir championne du monde. Nous n'aurons rien à perdre. Nous allons nous battre et courir jusqu'au bout", affirme le sélectionneur équatorien Gustavo Alfaro.