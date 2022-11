Marco van Basten tacle Virgil van Dijk : "Il devrait prendre plus de responsabilités"

Le partage concédé face à l'Equateur continue de faire débat.

En tant que capitaine, Virgil van Dijk n'est pas épargné après la prestation des Oranje. Sur le plateau de NOS, la légende Marco van Basten n'y a pas été de main morte sur la manière de défendre du joueur de Liverpool : « Il attend, il doit aller le chercher mais il le laisse libre » en référence au but équatorien où Virgil van Dijk laisse Pervis Estupinian enclencher la frappe repoussée par Andries Noppert dans les pieds d'Enner Valencia.

Le célèbre consultant est même allé plus loin en remettant en cause son leadership : "C'est un très bon joueur, mais il doit prendre l'initiative. N'est-il pas le capitaine ? C'est un grand garçon, il doit diriger son équipe. Qui est le meilleur joueur ? C'est Virgil. Mais avec le ballon, il doit accélérer le rythme. Ça va trop lentement, et ça part de derrière. Il donne tous les ballons à Nathan Aké ou Jurriën Timber. Il devrait prendre beaucoup plus de responsabilités. Et amener plus de caractère à cette équipe". Si Virgil van Dijk n'est pas le seul joueur néerlandais à devoir hausser son niveau, les chances des Pays-Bas d'aller loin dans la compétition son corrélées au niveau de son défenseur star.