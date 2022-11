Les Diables Rouges défendus par un ancien coéquipier : "Je réagirais de la même façon"

L'ancien milieu de terrain avait également porté le maillot des Diables Rouges.

Ancien Diable Rouge, Steven Defour défend ses ancien coéquipiers.

On a souvent parlé du groupe des Diables comme ayant une bonne ambiance, et avec une bonne entente en général, rarement des tensions ont été évoquées.

Pourtant, celles-ci apparaissent aujourd'hui lorsque les résultats et les performances ne sont pas au rendez-vous : "Il n'y a pas de problèmes au sein du groupe. Ce n'est tout simplement pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gars de caractère qui disent ce qu'ils pensent après une défaite. Et c'est comme ça que les choses devraient être ! Je réagirais de la même façon. Nous devons arrêter d'être si négatifs", réagit l'ancien joueur du Standard et d'Anderlecht.

"Il y a aussi un certain message qui se crée autour de Kevin De Bruyne maintenant. Je ne pense pas que ce soit correct non plus", poursuit m'actuel entraîneur de Malines avant de donner son avis sur le onze qui défiera la Croatie : "La Belgique a toujours joué la possession de balle. Contre la Croatie, je mettrais De Bruyne aux côtés de Witsel. Hazard au 10, puis Batshuayi, Trossard et Doku. Reste à savoir s'il est en forme et peut commencer un match."