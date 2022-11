Les Diables accusent la presse d'en faire trop : "Maintenant, ils se sentent comme des victimes"

Face à la presse, on devait retrouver Jan Vertonghen ce mardi mais c'est finalement Thibaut Courtois qui a pris la place de défenseur vétéran.

Il était déjà étonnant que la Fédération ait soudainement voulu envoyer Eden Hazard et Jan Vertonghen en conférence de presse. Lorsque Vertonghen a été remplacé par Courtois, de nombreuses spéculations ont fait leur apparition.

"Eden et Thibaut ont fait de leur mieux pour tout repousser. Mais pour nous, l'absence de Vertonghen était une raison de réfléchir : n'aurait-il pas soutenu les déclarations ? Vous n'avez pas ce sentiment quand il va se présenter, puis tout d'un coup tout change", explique Eddy Snelders de Sporza.

Hazard et Courtois ont désigné la presse comme le principal coupable de tout ce tapage. "Cependant, les Diables ont commencé eux-mêmes. D'abord avec De Bruyne et son interview, puis les déclarations malheureuses de Hazard et ensuite celles de Vertonghen. Apparemment, tout cela a été amplifié et ils se sentent maintenant comme des victimes."