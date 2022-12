Mazzù vs Still : les datas, oui, "mais en évitant la robotisation"

Felice Mazzù remplace Edward Still à Charleroi : des idées "à l'ancienne" pour succéder à un coach qui faisait un peu trop confiance à ses datas.

Felice Mazzù a annoncé la couleur quant au style de jeu qu'il prônera avec Charleroi : si les méthodes d'Edward Still dépoussiéraient un peu le Sporting, elles vont devoir s'effacer un peu le temps que le groupe retrouve confiance. "Je ne veux pas dire qu'il faut trancher avec les méthodes précédentes, ni que le groupe a d'autres besoins. Ce sera simplement un nouveau coach avec une nouvelle manière de fonctionner. Ce n'est pas la peine de comparer", évacue-t-il. "L'important est de remettre Charleroi à sa place, et sa place, c'est quelques étages au-dessus. Je vais fonctionner à ma manière, en essayant d'amener du plaisir à ces joueurs. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons prendre des points".

Nous allons vers une robotisation du football

Mais Mazzù sait que son style sera en rupture avec celui de Still. "Je ne vais pas repartir de zéro, ni être totalement dans la continuité. J'ai une philosophie, mais ce serait manquer de respect à Edward que de repartir de zéro, car je trouve il a fait un travail extraordinaire avec ses idées", insiste le coach carolo. "À moi d'imposer les miennes en tenant compte de ce travail. Vous me connaissez : la mentalité, l'envie d'être ensemble, de s'arracher pour ses partenaires, c'est aussi important que la qualité tactique ou technique. On peut résoudre beaucoup de problèmes en allant au feu les uns pour les autres".

Et les datas, alors ?

C'est Felice Mazzù lui même qui amènera avec humour le sujet sur le tapis : "Quand cette mentalité sera en place, là, on pourra parler tactique, technique...ou datas". Car le départ de Still ne signifie pas la fin des datas à Charleroi : l'ex-coach des Zèbres a mis en place un pôle d'analyse qui est toujours présent...mais sera utilisé différemment. "Vais-je me baser beaucoup sur les datas ? Certainement pas", concède Mazzù. "Différemment, oui. Mais je vais me baser sur cela également, en partie".

L'objectif est donc d'utiliser ces datas en laissant l'humain au centre. "Il faut absolument que l'on comprenne que l'humain doit rester primordial. Nous allons vers une robotisation du football et il faut remettre en avant l'humain, le feeling, la sensation", déclare l'entraîneur des Zèbres pour conclure. "Ces aspects de datas viennent soutenir ces paramètres humains et sont importants, mais dans ma vision des choses, l'aspect humain doit pouvoir gommer bien des choses".