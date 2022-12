"Si vous demandez à Louis Van Gaal de devenir sélectionneur des Diables, il dira oui"

Louis Van Gaal, futur sélectionneur des Diables Rouges ? Actuellement en quarts de finale avec les Oranje, le Néerlandais serait partant, selon les suiveurs des Pays-Bas.

Il ne s'en est pas caché lui-même, malgré l'humour qui le caractérise : Louis Van Gaal (71 ans) adore notre pays et notre sélection nationale. Il a déjà été contacté par le passé pour reprendre les Diables Rouges, et a récemment évoqué l'idée. Selon l'ancien joueur et actuel consultant Hans Kray Jr, sur ESPN, Van Gaal ne dit pas ça en l'air.

"Une chose dont je suis sûr, c'est que si les Belges lui demandent de reprendre leur équipe, il dira oui, à 99,99%. Pourquoi arrêterait-il ? C'est le moment idéal de se relancer dans un projet", estim Kray Jr. "Il aime les feux de la rampe. S'il prend sa retraite, dans trois mois, il s'ennuie".