Le boss du Qatar évite la question du travailleur migrant décédé : "Vous voulez parler de ça maintenant ?"

Ce jeudi matin, la FIFA a confirmé la mort d'un travailleur migrant philippin d'une quarantaine d'années sur les chantiers de la Coupe du monde. Un évènement qui aura ravivé la question du respect des droits des travailleurs migrants au Qatar, avant, pendant et après ce Mondial.

Questionné sur le sujet par un journaliste, le directeur exécutif du comité d’organisation de la Coupe du monde, Nasser Al Khater, a d'abord esquivé la question, avant de minimiser les faits. "Nous sommes en plein milieu de la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui est un succès et vous, vous voulez parler de ça maintenant. La mort fait partie de la vie, que ce soit au travail ou pendant votre sommeil. Un travailleur est décédé et nous adressons nos condoléances à sa famille, mais c’est bizarre que ce soit le sujet de votre première question."

Dernièrement, Hassan Al Thawadi, également membre de l'organisation, avait tenu à relativiser les chiffres présentés par le Guardian, ces derniers avançant que 6500 travailleurs migrants avaient trouvé la mort dans les chantiers de la Coupe du monde au Qatar. Dans une interview accordée au journaliste Piers Morgan, il avait déclaré qu'entre 400 et 500 travailleurs étaient décédés.

A Filipino migrant fell to his death.



The response of #Qatar's World Cup chief executive: "We have a successful World Cup and this is something you want to talk about right now? Death is a natural part of life, whether it's at work or in your sleep."pic.twitter.com/7eINrtKfwT