Sofiane Boufal : "C'est un truc de fou, on vit un rêve et on n'a pas envie de se réveiller"

Ce samedi, le Maroc a pris la mesure du Portugal (1-0) et s'est donc qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022.

Le Maroc a réalisé un exploit historique puisque c'est la première fois qu'une nation africaine atteint le dernier carré de la compétition. Sofiane Boufal était aux anges après la qualification des Lions de l'Atlas et espère rencontrer la France en demi-finale.

"C'est un truc de fou, franchement, on vit un rêve et on n'a pas envie de se réveiller. J'ai même plus les mots tellement c'est incroyable. Mais tout ce qu'on a, on le mérite, on travaille dur pour ça. C'est pas fini, il reste encore la demi-finale et incha'Allah la finale. Les supporters ? La fierté, rien que d'en parler, j'ai les frissons. C'est incroyable, on vit un rêve de fou. Bonne chance à l’équipe de France. Rendez-vous en demi-finales, j'espère. France-Maroc ? Ce serait incroyable, et c'est pour ça que je leur souhaite bonne chance. Tout ce qu'on a fait, on l'a mérité. On a toujours gagné en jouant des grosses nations. On ne va pas s'arrêter là-dessus. Je n'ai plus les mots. Je me sens bien, je n'ai pas envie que ça s'arrête. On vient d'écrire l'histoire. Tactiquement, on a très bien travaillé. On a un grand coach, on adhère à sa philosophie. On se tue sur le terrain", a confié le joueur d'Angers au micro de BeIN Sports.