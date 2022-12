Jules Koundé n'est pas surpris par Yassine Bounou

Mercredi soir, le France croisera le fer avec le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde.

Le gardien du Maroc Yassine Bounou réalise de belles performances lors de ce Mondial au Qatar. Le défenseur français Jules Koundé (24 ans, 16 sélections) ne se montre pas surpris par le niveau affiché par son ex-coéquipier en club.

"Non, je ne suis pas du tout surpris car j'ai évolué avec lui et j'ai déjà eu l'occasion de le voir évoluer à un très haut niveau, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. C'est un gardien qui est très complet, très fort sur sa ligne, avec un bon jeu au pied. Puis il est très fort mentalement, notamment sur les penalties, je suis super content pour lui, je m'entends très bien avec lui et on a même échangé pendant cette Coupe du monde", a révélé l'ancien joueur du FC Séville en conférence de presse.