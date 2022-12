Laurent Blanc encense le Maroc : "Quand on arrive en demi-finale, on ne peut plus être une surprise"

Le coach de l'OL prépare actuellement avec ses joueurs la deuxième partie de saison à venir.

Laurent Blanc suit avec attention la Coupe du monde au Qatar. Le champion du monde 98 a encensé le parcours du Maroc, le prochain adversaire de la France.

"J'ai vu le match du Maroc qui a été extraordinaire dans l'engagement et dans l'acte défensif. (...) Il faut respecter les adversaires qui sont des surprises, et le Maroc, je pense, en demi-finale de la Coupe du monde, c'est une surprise. Mais quand vous arrivez en demi-finale, oui vous étiez considérés comme une surprise au départ, mais quand on y arrive, on ne peut plus à être une surprise. Donc ça veut dire qu'ils ont de très très bons joueurs, un très bon entraîneur. Donc, voilà, que le meilleur gagne et on regardera ça avec grand intérêt."