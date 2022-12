Le Portugal se sépare de Fernando Santos !

L'avenir de Fernando Santos était incertain depuis l'échec en Coupe du monde et l'élimination en quarts de finale face au Maroc (1-0).

Ce jeudi après-midi, les médias portugais et même le célèbre journaliste Fabrizio Romano l'annonçaient : Fernando Santos est limogé. Il quitte son poste après 8 ans et un Euro remporté en 2016. La nouvelle a depuis lors été officialisée. Les deux parties sont parvenues à un accord "pour mettre un terme au parcours de grand succès qui avait débuté en septembre 2014", a communiqué la fédération portugaise.

Le remplaçant n'est pas encore connu, mais de nombreuses rumeurs envoient déjà José Mourinho à la tête des Lusitaniens.

Um 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗱𝗼 histórico. 🏆🏆 Obrigado por tudo, Mister. 🇵🇹 #VesteABandeira



A historical 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗰𝘆. 🏆🏆 Thank you for everything, Coach. 🇵🇹 #WearTheFlag pic.twitter.com/7emUN6LbZB