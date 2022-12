Première victoire de l'UEFA face au projet de Super League

Une victoire pour l'UEFA dans son conflit avec les clubs souhaitant lancer la Super League. L'avocat général de la Cour de justice européenne a donné raison à l'instance européenne, dirigée par Aleksander Ceferin. Une décision "accueillie chaleureusement" par l'UEFA, qui voit là une manche gagnée dans sa "mission de gouverner le football européen, de protéger la pyramide et de développer le jeu partout en Europe".

UEFA warmly welcomes today’s unequivocal Opinion recommending a ruling of the CJEU in support of our central mission to govern European football, protect the pyramid and develop the game across Europe.