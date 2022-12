Genk espérait alléger son calendrier : le Conseil disciplinaire a tranché

Soumis à un rude calendrier, le Racing Genk espérait le voir allégé par les instances du football belge.

Le KRC Genk peut se préparer à un calendrier infernal au mois de janvier. Ainsi, le leader de notre compétition jouera contre Bruges le 8 janvier, contre Zulte Waregem le 14, à Westerlo le 17 et enfin à Eupen le 20, un calendrier auquel il faut encore ajouter l'éventuel quart de finale de Coupe de Belgique le 11 janvier en cas de qualification face à Anderlecht.

Ce programme, le plus chargé du G6, a poussé le Racing Genk à réclamer des changements auprès du Conseil Disciplinaire de la Pro League, rapporte le Belang Van Limburg. Sans succès : le manager du calendrier a estimé que les raisons invoquées par le club limbourgeois n'étaient pas valides, et que deux jours de repos étaient en théorie suffisants. Le calendrier est en effet particulièrement chargé cette saison, et les clubs avaient accepté ces conditions au préalable. Le Racing Genk devrait se pourvoir en appel devant le Tribunal Arbitral du Sport.