Deux départs prévus à Zulte Waregem ?

Zulte Waregem voudrait faire de la place dans son noyau cet hiver.

Zulte Waregem vit une saison très compliquée : le club flandrien est 16e de D1A, à deux points seulement de la lanterne rouge et en position de relégable. Mbaye Leye va certainement vouloir renforcer son noyau cet hiver. Cela passera peut-être aussi par des départs afin de libérer de la place et du budget, et selon Het Laatste Nieuws, deux joueurs sont concernés.

Ainsi, Dani Ramirez (7 matchs) et Ravy Tsouka (12 matchs), tous deux arrivés cet été, pourraient déjà faire leurs valises. Zulte souhaiterait effectuer trois transferts entrants. Parmi eux, Nill De Pauw pourrait bien signer après sa période d'essai.