Performance inquiétante d'Anderlecht en match amical : Riemer devra mettre son énergie dans le travail physique et le mental

Anderlecht a partagé l'enjeu contre Raków Częstochowa (1-1), mercredi après-midi. Et cette performance n'aura pas rassuré le nouvel entraîneur Brian Riemer avant un déplacement à Genk en Coupe de Belgique la semaine prochaine.

Anderlecht a débuté avec une équipe qui ne sera pas titulaire la semaine prochaine à Genk. Le jeune Butera - qui était sorti sur blessure - était au poste d'arrière gauche. Hoedt était dans le onze de départ en l'absence de Vertonghen et Delcroix et devant, on retrouvait Stroeykens. Pourtant, cela ressemblait beaucoup à ce que nous avons déjà vu cette saison : un problème de physique.

Anderlecht voulait mettre la pression, mais n'y parvenait pas face à des Polonais mieux armés. Ils ont exercé une forte pression et ont posé des problèmes à la défense à plusieurs reprises. C'est un miracle qu'Anderlecht soit mené 1-0 à la pause, car l'adversaire a eu cinq bonnes occasions de marquer.

Duranville va manquer aux Mauves

Diawara ne semble toujours pas être à son meilleur niveau et Verschaeren était presque invisible. Riemer veut introduire le pressing dès que possible, mais il doit d'abord amener ses joueurs à un niveau physique qui rende une telle chose possible. En outre, le jeu d'Anderlecht est caractérisé par un manque de rigueur technique. De simples passes qui n'atteignent pas leur destination.

Être au point contre Genk semble être très compliqué. Riemer devra passer les prochains jours à insuffler de la mentalité à l'équipe. Et il espère que Silva et Trebel seront prêts pour un match complet dans une semaine. Après tout, ces deux éléments semblent indispensables pour poser les nouvelles bases. Surtout en termes de créativité maintenant que Duranville ne pourra probablement pas reprendre le chemin des entraînements avant la fin de l'année.