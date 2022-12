Gareth Southgate a pris sa décision quant à son avenir à la tête de l'Angleterre

Une semaine après l'élimination face à la France, le sélectionneur a pu prendre du recul.

Alors qu'elle n'est pas encore terminée, la Coupe du Monde a été le témoin de beaucoup de changements à la tête des équipes sorties du tournoi. A commencer par nos Diables Rouges. Malgré la bonne prestation face à la France, le sort de Gareth Southgate est lui aussi en suspens. Il faut dire qu'au pays, la cassure est présente entre l'entraîneur fédéral et une grande partie des supporters qui lui reprochent un style de jeu beaucoup trop conservateur et ne lui pardonnent pas la dernière place du groupe en Ligue des Nations, synonyme de descente en Ligue B.

Malgré cela, la décision de continuer ou non l'aventure semble lui revenir. Selon The Telegraph, Gareth Southgate aurait pris le temps et confirmera dans les prochains jours sa décision de rester aux dirigeants de la Fédération. Il devrait donc aller jusqu'au bout de son contrat, c'est à dire jusqu'à l'Euro 2024. Il est à la tête des Three Lions depuis 2016.