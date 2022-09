Ligue des Nations : la Hongrie s'impose en Allemagne et se rapproche du Final 4, l'Angleterre reléguée en Ligue B

Quelle performance de la Hongrie ! Après leur double victoire face à l'Angleterre lors de cette Nations League, les hommes de Marco Rossi se sont imposés en Allemagne (0-1) et conservent la première place du groupe à une journée de la fin. Le but hongrois a été inscrit à la 17e minute par Adam Szalai sur une passe décisive de Dominik Szoboszlai.

La Hongrie aurait pu se qualifier pour le Final 4 ce soir en cas de victoire si l'Italie ne l'emportait pas face à l'Angleterre. Le pays des eaux devra encore patienter puisque les troupes de Roberto Mancini se sont défaites de l'Angleterre (1-0) grâce à un but de Raspadori survenu à la 68e minute.

Suite à ces résultats, la Hongrie occupe toujours la première place du groupe avec dix unités. L'Italie, avec huit unités, peut encore se qualifier tandis que l'Allemagne, troisième, disputera une rencontre pour du beurre face à des Three Lions d'ores et déjà relégués en Ligue B. L'Angleterre est l'une des deux seules nations à ne pas avoir inscrit un but hors penalty lors de cette édition toutes ligues confondues avec... Saint-Marin.

0 - England are one of only two nations yet to score a single non-penalty goal in the 2022-23 UEFA Nations League. The other nation is San Marino. Gulp. pic.twitter.com/UqYk9u66eM