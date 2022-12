Carl Hoefkens privé de Boyata et Yaremchuk contre le STVV, Rits bientôt sur le retour

L'entraîneur des Gazelles sera privé de ces trois joueurs pour le 1/8es de finale de Croky Cup.

Ce mercredi soir, le Club de Bruges entamera son deuxième tour par la réception de Saint-Trond en 1/8es de finale de Croky Cup. Lors de sa conférence de presse de veille de match, Carl Hoefkens a fait le point sur l'infirmerie. "Mats Rits n'est pas encore à 100% et ne le sera qu'à partir du 1er janvier. Les deux dernières rencontres de 2022 arriveront donc trop tôt pour lui. Nous surveillerons attentivement son évolution pour ne pas brusquer son retour et risquer une rechute. Je tiens cependant à lui adresser toutes mes félicitations pour le travail acharné qu'il a fourni pour revenir le plus tôt possible" commente l'entraîneur du Club à propos du milieu de terrain qui a souffert d'une rupture des ligaments croisés le 1er mai dernier.

Roman Yaremchuk sera également absent, tout comme Dedryck Boyata. "Roman a des problèmes au mollet, mais devrait être prêt pour Genk. Boyata a senti une douleur au genou, hier et aujourd'hui. Elle est différente de la dernière fois. Des analyses plus poussées doivent montrer la gravité de la blessure, mais cela ne semble pas trop embêtant."