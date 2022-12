Deinze reste ambitieux et a de grands projets pour 2026 : "Les ressources sont là"

Les choses sont redevenues calmes à Deinze après un début de saison mouvementé. Le club a commencé la saison avec l'entraîneur principal japonais Shiraishi, mais cela n'a pas donné de bons résultats. Depuis que Marc Grosjean a repris les rênes, le club est de nouveau sur les rails.

Pour le plus grand plaisir de l'ambitieux président Denijs Van de Weghe. "L'arrivée d'un nouvel entraîneur était le bon choix. Et les plis avec les propriétaires ont encore été aplanis", a-t-il déclaré à Sporza. "J'ai toujours de l'ambition. Nous étions les derniers et il fallait sonner l'alarme pour que tout le monde soit réveillé. L'année prochaine, nous visons à nouveau un niveau supérieur. En 2026, nous aurons 100 ans. Être en première division à ce moment-là, c'est toujours un rêve."

Mais d'abord le derby contre Zulte Waregem en Croky Cup. Un match important pour l'entraîneur Marc Grosjean. "Dans la coupe, c'est souvent David contre Goliath et parfois le petit gagne. J'espère que nous pourrons donner cette joie à notre club", a déclaré l'entraîneur, qui est tout aussi ambitieux. "Il y a une stratégie. Nous savons où nous voulons aller. Les ressources sont également là pour cela. "Je suis confiant pour l'avenir. Le court terme et le moyen terme. Obtenir une promotion en D1A est complexe, mais il y a des perspectives."