Le Cercle de Bruges pourra-t-il s'appuyer sur sa fin de premier tour canon et... accrocher les Play-Offs 2 ?

Les Flamands de l'Ouest marchent sur l'eau depuis l'arrivée de Miron Muslic. Jusqu'où pourront-ils aller ?

Le Cercle de Bruges a vécu un début de saison 2022-2023 absolument catastrophique. Sous les ordres de Dominik Thalhammer, les Flamands de l'Ouest n'ont engrangé que six petites unités en neuf rencontres. Trois partages (Malines, Zulte et Ostende) et un succès lors de la deuxième journée face au Sporting d'Anderlecht. L'entraîneur autrichien avait notamment relégué le capitaine Charles Vanhoutte sur le banc, ce qui lui avait valu la gronde des supporters du club.

Depuis l'arrivée de Miron Muslic, les choses sont bien différentes. Le Cercle reste sur un tonitruant 19/24 en championnat qui le place désormais à la 9e place du classement. Si l'on prend uniquement en compte les dix dernières journées de Jupiler Pro League, le Cercle pointe à la... 4e place, à égalité avec Westerlo (20/30). Seuls l'Union Saint-Gilloise (23/30) et Genk (30/30) ont réalisé une meilleure fin de premier tour. L'entraîneur de 40 ans et son équipe sont allés s'imposer à La Gantoise au terme d'un match épique (3-4), ont largement dominé Eupen (5-1) et Charleroi (4-1) et l'ont emporté face à OHL (2-1). Vraiment pas mal.

L'ancien adjoint du club de la Venise du Nord a fait des choix forts, en réintégrant un Charles Vanhoutte qui fait office de véritable plaque tournante au milieu de terrain. Grâce à cette série impressionnante, le Cercle de Bruges s'est replacé dans la course aux Play-Offs 2, alors que tout le monde les voyait lutter pour leur survie après une dizaine de journées de championnat. Avec douze unités d'avance sur Zulte-Waregem, premier relégable, le Cercle de Bruges a pratiquement assuré son maintien en Jupiler Pro League.

Une efficacité offensive enfin trouvée

Imaginez-vous. Lors de ses neuf premières rencontres de la saison, le Cercle de Bruges n'a inscrit que quatre petits buts. Il avait d'ailleurs fallu attendre la 5e journée et le déplacement au KRC Genk (défaite 2-1) pour voir les hommes de Dominik Thalhammer faire trembler les filets pour la première fois de la saison. Depuis l'arrivée de Muslic, les choses sont bien différentes.

Alors qu'il ne s'agissait pas toujours de la priorité de son prédécesseur, Miron Muslic veut créer du jeu et dominer la partie. Cela s'est ressenti, immédiatement. A l'image de l'international japonais Ayase Ueda (5 buts lors des 6 derniers matches) et de l'attaquant togolais Kévin Denkey (5 buts et 4 passes décisives depuis l'arrivée du nouvel entraîneur), les Groen&Zwart ont retrouvé leur allant offensif.

Qu'attendre de 2023 ?

Le Cercle de Bruges entamera son deuxième tour par un déplacement à La Gantoise, ce mardi soir, lors des 1/8es de finale de la Coupe de Belgique. Suivra un déplacement à Malines vendredi pour la dernière rencontre de 2022, avant d'entamer 2023 par la réception de Westerlo et un déplacement à Charleroi. Des rencontres importantes pour les Brugeois, qui peuvent potentiellement reléguer les Carolos et les Malinois à neuf et dix longueurs de la course aux Play-Offs 2. Car oui, une qualification pour les Play-Offs doit devenir le nouvel objectif de Miron Muslic. Pourront-ils tenir la longueur ? Réponse dans les prochaines semaines.