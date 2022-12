Affaire "Mains propres" : le tribunal d'Anvers approuve le règlement à l'amiable

Dans la large affaire de corruption "Mains propres" qui secoue le football belge, 10 contrevenants renvoyés devant le tribunal correctionnel d'Anvers ont conclu un règlement à l'amiable.

Le parquet fédéral avait demandé le renvoi de 56 personnes et 1 société devant le tribunal correctionnel. Tous sont soupconnés de faux, blanchiment d'argent, trucage de matchs et d'appartenance à une organisation criminelle.

Comme l'annonce Belga, 10 d'entre eux ont conlu un règlement à l'amiable, approuvé par la chambre des mises en accusation. Il s'agirait de Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert (Club de Bruges), Michel Louwagie (La Gantoise), Matthias Leterme (KV Courtrai), Herbert Houben, Patrick Janssens, Herman Nijs et Filip Aerden (anciens membres du CA de Genk), Paul Van der Schueren (ancien membre du CA d'OHL) et Erwin Lemmens, entraîneur des gardiens de la RBFA.

Ainsi, suite à cet accord extrajudiciaire, ils admettent leur responsabilité sur le plan civil - mais pas au pénal. Sous réserve du paiement d'une certaine somme, les charges pénales deviendront caduques.