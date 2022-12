La FIFA va enquêter sur la présence "non-autorisée" de Salt Bae sur la pelouse après la finale

Le célèbre propriétaire de restaurants et cuistot Salt Bae, de son vrai nom Nusret Gokce, a défrayé la chronique en se mêlant aux célébrations des joueurs argentins et même en tenant en main le trophée de la Coupe du Monde.

Le Qatar et la FIFA ne s'attendaient probablement pas à un tel retour de flamme, mais cela aura été la goutte d'eau qui faisait déborder le vase : la présence de Nusret Gokce, alias "Salt Bae", sur la pelouse auprès des joueurs argentins a fait exploser Twitter. Le célèbre cuistot des stars, proche de Gianni Infantino, a paru importuner de nombreux champions du monde et notamment Lionel Messi, et est même parvenu à brandir le trophée, ce qui est en théorie interdit.

Sky Sports rapporte ce jeudi que la FIFA a ouvert une enquête pour savoir les circonstances ayant mené à la présence de Gokce sur la pelouse, promettant une "réaction appropriée en interne".