Vagner Dias : "Je retrouve peu à peu mon niveau à Seraing"

Prêté l'été dernier à Seraing en provenance de Metz, l'attaquant cap-verdien a rejoint le Pairay pour retrouver le sourire et... la forme.

En grande forme et faisant partie des joueurs le plus décisifs du début de l'exercice 2019-2020, Vagner Dias était victime d'une fracture du péroné qui l'éloignait des terrains pendant de nombreux mois. "C'était le meilleur moment de ma carrière et ce fut dur par la suite de revenir. J'ai galéré pendant un an et demi avant de retrouver mes sensations", a confié l'attaquant en conférence de presse qui a décidé de quitter Metz pour se relancer à Seraing l'été dernier. Un choix qu'il ne regrette pas.

"J'ai discuté avec Maziz, Mikautadze et Jallow l'été dernier après leur retour de prêt. Je ne connaissais pas Seraing et ils ne m'ont dit que du bien de la D1A et de Seraing. J'ai alors demandé à Metz d'être prêté afin de jouer plus et de retrouver un coach qui m'aide à retrouver mon niveau. Jean-Sébastien Legros me donne beaucoup de confiance et j'essaie de la lui rendre sur le terrain. Il sait comment me motiver et j'espère aider le club du mieux possible. Mon poste de prédilection ? Je suis ailier à la base, mais j'ai évolué à chaque poste en attaque et même comme numéro 10. Je joue là où on me dit de jouer", a souligné l'international cap-verdien.

© photonews

Auteur de trois buts toutes compétitions confondues, le joueur âgé de 26 ans accumule le temps de jeu. "Je retrouve peu à peu mon niveau à Seraing, je pense être à 80% en ce moment. Je veux que le club se maintienne en D1A et je donnerai mon maximum pour qu'on y parvienne. Je sais que le groupe est prêt à aller au combat, comme il le fait à chaque fois. Après l'élimination en Coupe, il faut directement relever la tête en championnat contre Eupen. Chaque rencontre sera désormais une finale. On a la qualité au sein de l'effectif pour se maintenir", a précisé l'ancien joueur de Gil Vicente (Portugal), Saint-Étienne, Nancy et Sion (Suisse).