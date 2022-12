Matisse Samoise après Gand-Standard : "On méritait de gagner"

Ce vendredi soir, La Gantoise a été tenue en échec par le Standard de Liège (0-0) lors de la dix-huitième journée de Jupiler Pro League.

La Gantoise méritait amplement de l'emporter ce vendredi soir, mais les troupes de Hein Vanhaezebrouck ont buté sur un impérial Arnaud Bodart et sur les montants liégeois à deux reprises avec un poteau pour Hjulsager et une barre transversale pour Odjidja. Le Standard de Liège n’a donc absolument rien montré offensivement, mais a tenu bon face aux assauts gantois.

"Nous avons eu les occasions de gagner ce match car le Standard n'a pas vraiment eu d'opportunités. On méritait mieux ce soir, mais on peut s’en vouloir. Notre finition n'était pas au point ce soir", a confié Matisse Samoise au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre.

"Le Standard a affiché un bloc bas et il était difficile de le perturber. Le coach nous a demandé à la mi-temps d’accélérer le jeu et d’augmenter le tempo, mais on n’a pas été à la hauteur. On vise toujours le top 4, et là on rate une occasion de repousser le Standard au classement. Maintenant, on reste cinquièmes et c'est dommage", a conclu le Diablotin.

Pour rappel, Gand est à deux points du Club Bruges et de la quatrième du classement.