Jacky Mathijssen : "Il était le meilleur joueur de Genk sur le terrain"

Le Racing Genk a subi sa deuxième défaite en championnat. Après avoir chuté au Club lors de la 1ère journée de championnat, le leader a perdu à Courtrai ce lundi soir lors de la 18ème journée de D1A.

Ce n'est jamais un bon signal lorsque vous devez regarder le gardien de but, mais pour Jacky Mathijssen, c'était très clair. "Le gardien de but était le meilleur homme sur le terrain du KRC Genk", explique le sélectionneur des Diablotins à Het Belang van Limburg.

Et ce n'était pas la première fois. "Tant en Coupe contre Anderlecht qu'en championnat contre le KV Courtrai, il a maintenu son équipe à flot avec plusieurs arrêts, mais malheureusement pour lui, Avenatti a pu déposer le ballon au fond des filets. Sinon, Maarten Vandevoordt aurait été l'homme de la semaine du Racing."

"C'était un moins bon match de Genk, mais se rendre à ce Courtrai, qui a un nouvel entraîneur avec Bernd Storck, n'est jamais facile. Genk aurait pu se contenter d'un match nul. Maintenant, c'est une défaite et Genk en prend plein la figure, mais il ne faut pas non plus dramatiser. Il suffit d'aborder le prochain match dans quelques jours de manière réaliste."