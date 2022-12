Le président du KV Ostende dézingue l'arbitrage : "On en a marre de se faire enfiler"

La décision de Mr Denil de siffler penalty pour l'Union Saint-Gilloise, et surtout la décision du VAR de valider cette décision, ne passent pas du tout côté KVO.

Plus jeune arbitre de notre D1A à 25 ans, Arthur Denil a probablement eu les oreilles qui sifflaient au moment de se coucher ce lundi soir. Lors d'Union-Ostende, le référé a en effet sifflé un penalty très léger en faveur de Lazare Amani. Si Brecht Capon pose bien sa main sur Lazare, le contact semble en effet très léger, et le VAR aurait tout à fait pu demander à Mr Denil de venir revoir les images.

Il n'en a rien été, et le KVO s'est retrouvé mené. Maxime D'Arpino a immédiatement fait savoir sa colère via Twitter ("C'est du vol"), tandis que Dominik Thalhammer regrettait cette décision arbitrale mais surtout la non-intervention du VAR. Pire, en réalité : Mr Denil a bel et bien discuté avec le VAR dans son oreillette, mais n'a pas été appelé. Gauthier Ganaye, président exécutif du KVO, s'est lâché sur Twitter. Dans une série de réponses, il déclare ainsi : Notre avis? C’est qu’on en a marre de se faire enfiler toutes les semaines. De Bleeckere nous expliquera lundi qu’il n’y avait pas penalty et ça nous fera une belle jambe et 0 point. La même faute dans l’autre sens et on prend un jaune pour simulation!", commence-t-il.

Notre avis? C’est qu’on en a marre de se faire enfiler toutes les semaines. De Bleeckere nous expliquera lundi qu’il n’y avait pas penalty et ça nous fera une belle jambe et 0 point. La même faute dans l’autre sens et on prend un jaune pour simulation! @kvoostende December 26, 2022

Ganaye va même plus loin dans une autre réponse, cette fois à la Pro League elle-même : "Est-ce que nous allons continuer de prétendre que tout va bien ou allons-nous commencer à considérer pour de bon que l'Opération Mains Propres était un peu une blague ?", lâche le président ostendais. Des propos qui pourraient lui valoir un rappel à l'ordre, mais qui ont le mérite d'être clairs.