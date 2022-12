Officiel : Marco Verratti prolonge au PSG

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Marco Verratti (30 ans) a officiellement prolongé de deux saisons son contrat au PSG. L'Italien est désormais lié au club de la capitale française jusqu'en juin 2026.

Arrivé de Pescara en 2012, Verratti est progressivement devenu un incontournable au sein du PSG, s'imposant comme l'un des meilleurs milieux de France et d'Europe.

En 10 ans, il est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du PSG et du championnat français.

"C'est une grande fierté pour moi de prolonger mon contrat avec le Paris Saint-Germain. Je suis arrivé à Paris il y a plus de 10 ans, dans cette ville que je considère comme ma seconde maison. Depuis mes débuts, j'ai toujours reçu beaucoup de soutien de la part du club et des supporters et je leur en suis très reconnaissant. Il était évident pour moi que mon histoire continuerait à s'écrire ici", a déclaré Verratti aux médias du club.

🆕🔴🔵



Paris Saint-Germain are pleased to announce that Marco Verratti has extended his contract for a further two seasons. The Italian international is now contracted to the club from the capital until 30 June 2026.https://t.co/FgBw2bGkJF