James Milner et Phil Jagielka ont failli se faire kidnapper à la Coupe du Monde 2014

Les deux Anglais l'ont échappé belle.

Malgré le statut de l'Angleterre, il semble que la sécurité ne soit pas toujours garantie à 100%. C'était le cas à lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Dans un reportage réalisé par Amazon Prime Video, James Milner dévoile une anecdote pour le moins surprenante. Il y décrit une tentative d'enlèvement alors qu'il rentrait à pied jusqu'à l'hôtel avec Phil Jagielka après une partie de golf sur un terrain avoisinnant.

Les deux joueurs commencent à trouver louche d'être suivi par un groupe de plusieurs personnes : " On jette un coup d'œil et on marche un peu plus vite, et ils marchent un peu plus vite. Puis ils se mettent à trottiner, alors on se met à courir et on se dit qu'on a des problèmes. Alors on commence à sprinter".

La tension monte encore quand une voiture déboule et s'arrête à leur hauteur : "Je me suis dit 'on va se faire kidnapper, c'est fini'. La porte s'est ouverte et il s'agissait de nos agents de sécurité qui nous criaient : 'Vite, montez !'. On a sauté dans la voiture, on est partis, on est rentré à l'hôtel » se souvient le joueur de Liverpool. L'élimination de l'Angleterre dès la phase de poules l'avait peut-être rassuré.