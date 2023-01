Marco Verratti va-t-il battre le record de Jean-Marc Pilorget ? "Je ne suis pas triste, je suis prêt à lui céder la place"

Attendu titulaire ce dimanche (20h45) contre Lens en Ligue 1, le milieu de terrain italien va fêter son 400e match sous le maillot du Paris Saint-Germain.

Récemment prolongé jusqu’en juin 2026, Marco Verratti (30 ans, 15 matchs en L1 cette saison) pourrait espérer battre le record de Jean-Marc Pilorget, qui a disputé 435 rencontres avec le PSG.

Un scénario qui ne déplairait pas à l’ancien défenseur. "Je serais très content qu’il batte mon record. C’est un joueur fidèle à ce club, un peu dans mon profil", a confié le Frnaçais âgé de 64 ans dans les colonnes du journal Le Parisien. "La France n’était pas son pays donc c’est encore plus difficile d’en arriver là. J’avais l’impression d’être chez moi mais lui, il s’est acclimaté à la ville, au club, à la mentalité parisienne et française. C’est un mec qui dénote dans le monde du football et qui se plaît dans ce club. Je n’ai aucun souci à le voir battre mon record. J’en ai bien profité et puis objectivement, si on demande à des gamins qui détient le record, ils ne connaissent pas Pilorget. Alors que Verratti, ça leur parlera. Je ne suis pas triste, je suis prêt à lui céder la place", a conclu Pilorget.