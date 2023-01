Romelu Lukaku annonce qui il aimerait voir à la tête des Diables Rouges !

Qui sera le nouveau sélectionneur de la Belgique ? Le suspens est total, et il faudra encore patienter un peu. On sait que les cadres de l'équipe auront leur mot à dire, et Romelu Lukaku a clairement son candidat favori.

Dans un entretien accordé à Sky Italia, Romelu Lukaku s'est exprimé sur la succession de Roberto Martinez. Et il a un candidat bien précis en tête pour reprendre les Diables Rouges. "Si ça ne tenait qu'à moi : Thierry Henry", déclare-t-il. "Je n'ai pas peur de le dire : je crois qu'il sera le prochain entraîneur de la Belgique. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Il a le respect de tous les joueurs et c'est un bon entraîneur. Il a tout gagné, il connaît l'équipe, la fédération, le staff...pour moi, c'est le candidat parfait". Henry coche-t-il toutes les cases aux yeux de la fédération, qui espère un entraîneur d'expérience internationale ? Son nom est en tout cas certainement sur la table, et le Français est toujours sous contrat avec l'Union Belge. "Henry est un gagnant, et si cette génération n'a encore rien gagné, nous nous devons de continuer à essayer. Et je ne crois pas que la fédération cherche un entraîneur qui veuille tout reprendre à zéro, ça n'est pas nécessaire selon moi", estime Lukaku. Affaire à suivre. Le prochain match officiel de l'équipe nationale aura lieu à Stockholm, le 24 mars prochain pour les qualifications de l'Euro 2024.