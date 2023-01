L'Olympique de Marseille s'impose à Montpellier et conserve sa place sur le podium

Après trois victoires contre Lyon, Monaco et Toulouse pour terminer 2022, les phocéens entament 2023 de la meilleure des manières.

Ce lundi soir, l'Olympique de Marseille s'impose sur la pelouse de Montpellier et conserve sa 3e place au classement. Toujours privés de Samuel Gigot et d'Amine Harit, les phocéens ont perdu un taulier, en la personne de Jonathan Clauss, dès la 25e minute de jeu. Il a été remplacé par l'ancien latéral droit du KV Malines, Issa Kaboré.

Comme souvent quand il faut sauver l'OM dans des rencontres difficiles, c'est Nuno Tavares qui ouvre le score au retour des vestiaires (0-1, 47e). A l'heure de jeu, le défenseur central Maxime Esteve tente de dégager le ballon de la tête depuis les six mètres, mais trompe inexplicablement son propre gardien. Marseille fait le break. (0-2, 61e)

En fin de partie, Nuno Tavares est exclu et offre un penalty aux locaux. Teji Savanier transforme (1-2, 90+1e). Ce dernier but ne changera rien. Marseille enchaîne une quatrième victoire consécutive en Ligue 1 et conserve sa troisième place. Les hommes d'Igor Tudor comptent toujours trois points d'avance sur Monaco et quatre unités de retard sur le dauphin Lensois, tombeur du PSG hier soir.