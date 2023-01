Le Club de Bruges croit en Scott Parker : "Tous ceux à qui nous avons parlé de lui ont été positifs"

Après une nouvelle fin d'année mouvementée, Vincent Mannaert (48 ans) a défié la presse. Le CEO du Club Bruges est revenu sur la nomination de Scott Parker (42 ans), qui doit sortir les Gazelles de la crise.

Vincent Mannaert est revenu sur la nomination de Scott Parker à la tête du Club de Bruges. "Nous essayons toujours d'être préparés et d'avoir une liste de travail de candidats intéressants, sur laquelle son nom a circulé. Nous avons évidemment parlé à plusieurs candidats, mais certains nous ont paru moins opportuns, d'autres n'étaient pas disponibles. Parker l'était et nous a donné le sentiment qu'il peut nous apporter plus de stabilité à court terme. Il serait fou de penser qu'en quelques jours tout va changer pour le mieux - son premier match, à Genk, est aussi immédiatement le plus difficile - mais nous pensons qu'il peut apporter un revirement dans les semaines à venir", a expliqué le CEO de Bruges dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Le dirigeant brugeois a ensuite dressé brièvement le portrait du nouveau coach. "Un football dynamique et enthousiaste. Mais il est un peu moins anglais que la plupart des entraîneurs anglais, dans le sens où il opte pour une construction footballistique, mais avec des accélérations au bon moment et toujours de manière définitive. Il l'a également montré à Fulham et à Bournemouth. Et là, dans le même temps, il a pu forcer la promotion en Premier League sous une grande pression interne et une compétition haletante. Cela n'a pas toujours été crescendo, il a aussi connu des déceptions au plus haut niveau, mais je trouve toujours que cela est un avantage. C'est enrichissant. En fait, tous ceux à qui nous avons parlé de Scott Parker - y compris Denis Odoi, qui a joué sous ses ordres - ont été positifs", a conclu Mannaert.