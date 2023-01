Scott Parker, un solide passé de joueur et un ancien international anglais

L'entraîneur anglais donnait sa première séance à la tête du Club de Bruges, ce mardi.

C'est officiel depuis quelques jours, Scott Parker est le nouvel entraîneur du Club de Bruges. Pour la première fois de sa carrière (d'entraîneur, mais aussi de joueur), le coach anglais sort de ses frontières et va diriger une équipe destinée à jouer les premiers rôles. Avant de se lancer dans une carrière d'entraîneur en 2017, l'entraîneur de 42 ans a connu une très belle carrière de joueur, principalement en Premier League.

Un solide passé de joueur

Avant de devenir entraîneur en 2017, Scott Parker était un excellent milieu de terrain. Il débute sa carrière professionnelle en 1997, à Charlton. En 2000, il remporte la Championship avec les Addicks et rejoint donc la Premier League. Quelques années plus tard, en 2004, le natif de Londres rejoint Chelsea où il effectuera 28 apparitions. En manque de temps de jeu avec les Blues, il est rapidement écarté par Claudio Ranieri, puis par José Mourinho. Une pige à Newcastle plus tard, le voilà parti pour quatre ans à West-Ham où il s'impose comme l'un des meilleurs milieux de terrains d'Angleterre. Pour la première fois de sa carrière, en février 2011, il reçoit le prix de joueur du mois en Premier League.

Scott Parker Dries Mertens

Scott Parker prend ensuite la direction de Tottenham, où il évolue entre 2011 et 2013. Il y remportera un nouveau trophée de joueur de mois ainsi que le prestigieux prix de joueur de l'année de la FWA, où sont éligibles tous les joueurs évoluant dans les compétitions anglaises professionnelles. Il est également membre de l'équipe-type de Premier League en 2012. C'est à Fulham que le nouvel entraîneur du Club de Bruges évoluera durant les quatre dernières années de sa carrière professionnelle, entre 2013 et 2017. A l'issue de sa première saison, The Cottagers sont relégués en Championship. Cela ne l'empêchera pas de disputer trois dernières saisons pleines pour conclure sa très belle carrière.

Au total, Scott Parker dispute 368 rencontres de Premier League (24 buts - 22 passes décisives), 94 rencontres de Championship (5 buts - 5 passes décisives), ainsi que 26 rencontres européennes en Ligue des Champions, en Europa League, en Coupe UEFA et en Coupe Intertoto.

Un ancien Three Lions

Le 16 novembre 2003, Scott Parker est sélectionné pour la première fois avec l'équipe nationale d'Angleterre. En 13 ans, il comptera 18 sélections et est sélectionné par Roy Hodgson pour disputer l'Euro 2012. Titulaire à quatre reprises durant le tournoi, il remporte le groupe D devant la France (1-1), l'Ukraine (1-0) et la Suède (3-2) avant de tomber, aux tirs au but, face à l'Italie au stade des 1/8es de finale.

En préparation de ce tournoi, les Three Lions affrontent nos Diables Rouges à Wembley (voir première photo). Devant 85.000 personnes, le nouvel entraîneur du Club joue un rôle important dans la victoire des siens (1-0, but inscrit par Danny Welbeck). Il s'agit de sa seule rencontre contre la Belgique.

Voilà donc un entraîneur avec un passé solide qui s'installe sur le banc de la Venise du Nord.