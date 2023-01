Thierry Henry à la tête des Diables Rouges ? Les "pour" et les "contre"

Dans une récente interview, Romelu Lukaku a avoué qu'il aimerait voir Thierry Henry à la tête des Diables Rouges. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Depuis le récent départ de Roberto Martinez annoncé en conférence de presse après l'élimination de la Belgique à la Coupe du Monde 2022 suite au partage contre la Croatie, l'Union Belge cherche toujours un nouveau sélectionneur à son équipe nationale. Dans une récente interview, Romelu Lukaku a avoué qu'il aimerait voir Thierry Henry, actuellement adjoint et entraîneur des attaquants, prendre les rênes de la nouvelle génération. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Les "pour"

Grâce à son incroyable passé de joueur, Thierry Henry est incroyablement respecté et apprécié par les Diables. L'ancien attaquant d'Arsenal et du FC Barcelone semble jouir de la confiance totale du groupe, qui lui rend bien lors de diverses sorties dans la presse. Comme l'a mentionné Romelu Lukaku, mais aussi Michy Batshuayi par le passé, son aide est une force précieuse pour nos attaquants. Elle peut également s'avérer utile aux jeunes défenseurs, qui apprennent progressivement la manière avec laquelle il est préférable de défendre face aux meilleurs attaquants du globe, ce qu'il fut par le passé.

En outre, Thierry Henry est un profil qui ne devrait pas être trop onéreux pour l'Union Belge au vu de sa faible expérience d'entraîneur. Une donnée à véritablement prendre en compte lorsque l'on connaît les faibles moyens de notre pays par rapport aux autres grandes puissances européennes. Un profil qui est aussi à portée de mains des décideurs du nouveau sélectionneur.

Les "contre"

Du haut de ses 45 ans, le champion du Monde 1998 manque encore cruellement d'expérience en tant qu'entraîneur. Alors qu'il n'a jamais dirigé une équipe nationale, ses deux premières piges en tant qu'entraîneur principal de club ne sont pas réellement restées dans les annales. 20 petits matches et puis s'en va à Monaco, où il connaît la défaite à 11 reprises. Seulement 9 rencontres de plus à l'Impact de Montréal, avec 16 revers au compteur. Thierry Henry n'a encore, tout simplement, jamais réussi en tant qu'entraîneur principal.

De plus, Henry n'a pas vraiment ce côté "rassembleur" que l'on pouvait trouver à Marc Wilmots, voire à Roberto Martinez dans certains cas. En termes de connexion vis-à-vis du public et des médias, le 2e du Ballon d'Or 2003 et 3e de l'édition 2006 ne s'est jamais réellement montré à son avantage, si l'on omet ses passages appréciés en tant que consultant sur Prime Vidéo, diffuseur de la Ligue 1 en France.

Enfin, la Belgique entre dans une période de renouveau, où il faut tout reconstruire de zéro ou presque. Adjoint de Roberto Martinez entre 2016 et 2018 et depuis 2020, Thierry Henry a vu cette génération glaner ses plus grands succès avant de sombrer au Qatar. Même s'il est évidemment possible qu'il fasse partie de ceux qui souhaitent voir un effectif plus jeune lors de la dernière Coupe du Monde, on ne peut pas vraiment dire que le nommer sélectionneur serait faire table rase du passé. Et pour rebondir sur le premier point négatif, est-ce qu'un entraîneur sans expérience véritablement réussie est le profil idéal pour poser les bases d'une nouvelle génération ? Rien n'est moins sûr.