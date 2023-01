Carlo Ancelotti défend Hazard : "Il a fait ce qu'il avait à faire"

Eden Hazard est attaqué de toutes parts après son match contre Cacereño en Copa del Rey, mais Carlo Ancelotti a défendu son milieu de terrain.

Sorti à la 68e minute, juste avant que le Real Madrid inscrive le seul but du match, on pourrait se dire qu'Eden Hazard n'a pas satisfait Carlo Ancelotti. Mais l'entraîneur italien est décidément plein de surprises quand il s'agit du cas Hazard. En conférence de presse, il a défendu son joueur : "C'est difficile d'analyser les performances individuelles des joueurs aujourd'hui, pas seulement celle de Hazard. Sur un tel terrain, c'était impossible de jouer au football", affirme Ancelotti.

"Nous avons dû jouer d'une manière à laquelle nous n'étions pas habitués, avec beaucoup de longs ballons. Des joueurs comme Rodrygo et Hazard ont donc logiquement eu du mal", pointe-t-il encore. "Ce n'est pas du football. C'est quelque chose de beau, car une petite équipe peut alors se battre et rivaliser avec de plus grandes équipes, mais ce n'est pas le football que les supporters aiment voir". Pas de malaise, donc, avec Hazard qui débutait pour la première fois depuis octobre et a été sévèrement taclé par la presse espagnole ? "Hazard a fait ce qu'il avait à faire, il a fait un bon match". Nous voilà rassurés.