Eden Hazard très critiqué : "Pas à la hauteur même contre une D4"

Eden Hazard a grillé une importante cartouche en ce tout début d'année 2023.

Alors qu'il avait été laissé sur le banc pour terminer une année 2022 bien pourrie, Eden Hazard commençait l'an neuf par une première titularisation depuis octobre dernier. Après les promesses de Carlo Ancelotti, le désormais ex-Diable Rouge recevait sa chance...et il ne l'a pas saisie. Sorti à la 68e minute, Hazard a globalement déçu, et la presse espagnole ne se prive pas de le souligner. "Hazard a été invisible (...) perdu devant, entre le flanc et l'axe. Qui sait s'il manque d'envie ou de force", écrit AS.

Même constat pour Marca : "Le terrain était très mauvais, mais cela ne peut pas expliquer qu'on ait si peu vu Tchouaméni et Hazard dans cette soirée sinistre", regrette le média. "Hazard est sorti, sanctionné pour ses décrochages - ou pour le spectacle offert, allez savoir".

"Dès qu'il est sorti, le Real a marqué..."

Le même Marca en a même tiré une chronique à part du match afin d'évoquer le cas Eden Hazard. "C'est évidemment une coïncidence, mais dès que Hazard est sorti, le Real Madrid a marqué (...) Madrid a échappé au désastre via un superbe but de Rodrygo, et c'est arrivé quelques secondes seulement après qu'un Hazard à nouveau invisible ait quitté le terrain (...) Une coïncidence, mais un épisode de plus dans un tunnel qui dure depuis 4 ans".

Le Mundo Deportivo, de son côté, n'y va pas de main morte : "Eden Hazard a été insuffisant même contre une D4 (...) Le Belge a débuté un match pour la première fois depuis 3 mois mais a de nouveau gâché une opportunité de renouer avec la dynamique de ses équipiers". Avant de conclure : "Carlo Ancelotti assurait il y a quelques jours que Hazard recevrait sa chance parce qu'il s'entraînait mieux depuis son retour du Mondial, mais le terrain ne ment pas : le Belge a prouvé qu'il était très loin du niveau minimum exigé pour jouer au Real Madrid".