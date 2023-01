"Je ne veux pas de la D1B" : quel avenir pour Ruud Vormer si Zulte Waregem est relégué ?

A peine arrivé, le Néerlandais est déjà questionné sur son départ.

La question peut sembler précipitée pour un joueur à peine arrivé. Pourtant, Ruud Vormer a bien dû répondre à l'éventualité d'une relégation de Zulte Waregem en D1B lors de sa conférence de presse. L'équipe est actuellement avant-dernière. Vormer est actuellement prêté par le Club de Bruges jusqu'en fin de saison. Il sera alors transféré définitivement si l'équipe se maintient.

Evoquant le cas contraire, il s'est montré assez franc, comme à son habitude : "Vais-je rester si le club descend ? Non. Je serais un joueur libre, en fin de contrat. La D1B ? Non. Dans le football, on ne sait jamais, mais pas pour le moment". Le milieu de terrain ne se voit malgré tout pas dans cette situation : ""Je pense qu'il y a assez de qualité ici et peut-être qu'il en viendra encore. Ce que j'ai vu aujourd'hui semblait déjà correct". L'opération sauvetage commence ce dimanche avec la réception de Malines.