Eden Hazard est cité en Turquie par la presse locale !

Au lendemain de la contre-performance d'Eden Hazard en Copa del Rey, la presse turque s'emballe : le Real Madrid et Fenerbahçe discuteraient au sujet de l'ex-Diable Rouge.

Eden Hazard a-t-il grillé sa dernière cartouche ce mardi ? Titulaire pour la première fois depuis octobre, le Diable Rouge est sorti à la 68e minute après un match très moyen, et le Real Madrid a marqué dans la foulée. Hazard a été très critiqué par la presse espagnole, et malgré les promesses de Carlo Ancelotti, il semble clair qu'il n'aura pas plus l'opportunité de se montrer en seconde partie de saison qu'en première.

À 31 ans, il a encore le temps de rebondir et de se relancer s'il le souhaite, et le Real ne devrait pas s'opposer à un départ. Et d'après la presse turque, des discussions existeraient désormais entre Madrid et Fenerbahçe. Citant un journaliste de Defensa Central, le média Fanatik assure ainsi qu'Eden Hazard pourrait être prêté pour la seconde partie de saison au Fenerbahçe, et que le club stambouliote serait même disposé à payer 5 des 6 millions d'euros de salaire du Belge pour cette demi-saison. Le Real Madrid verrait là une façon de remettre Hazard en vitrine afin de le vendre plus cher l'été prochain, alors qu'il ne lui restera qu'un an de contrat.

Une piste plausible, sauf que...

Comme le souligne Fanatik, cette piste est aussi rendue plausible par la présence de Michy Batshuayi, dont Eden est proche, à Istanbul. Mais voilà longtemps maintenant qu'une chose paraît claire : la priorité de Hazard n'est plus sportive, mais familiale - rester auprès de sa famille et éviter un déménagement à ses enfants scolarisés à Madrid. Une décision qui a placé sa carrière au second plan alors qu'il n'a depuis longtemps plus d'avenir chez les Merengue.

Difficile donc d'imaginer Eden Hazard signer en Turquie en plein milieu de saison, d'autant que les sources citées semblent moyennement fiables. Mais qui sait...