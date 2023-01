Après sa victoire en Croky Cup, Courtrai va retrouver OHL : "Bernd Storck va encore sortir quelque chose de son chapeau"

Après avoir éliminé Oud-Heverlee Louvain en 1/8es de finale de Coupe de Belgique, Courtrai doit reproduire sa performance en Jupiler Pro League pour s'écarter de la zone rouge.

Courtrai a terminé son année 2022 en boulet de canon. Après une victoire sur la pelouse d'OHL en 1/8es de finale de Croky Cup, les hommes de Bernd Storck l'ont emporté face au leader limbourgeois lors de la dernière rencontre de l'année.

Ce dimanche, le KVK se rendra à nouveau à Den Dreef avec la ferme intention de reproduire sa performance d'il y a deux semaines. "Lors de la rencontre de Coupe, nous étions très clairement un cran au-dessus d'eux. Ils ont cependant dû nous analyser en profondeur pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ce week-end" se doute le milieu central de 26 ans Stjepan Loncar.

"Nous n'appliquerons pas non plus le même plan de jeu. Connaissant Bernd Storck, il va encore nous sortir quelque chose de son chapeau. Nous devons croire en nous et continuer. Si nous parvenons à rééditer notre performance, nous effectuerons alors un joli bond au classement."

Virtuels descendants, les Courtraisiens (16e - 15 points) pourraient dépasser Ostende et sortir de la zone rouge.