À peine parti, Christian Brüls se paye le propriétaire de Saint-Trond : "Il ne se préoccupe absolument pas du club"

Le milieu de terrain s'en va en claquant la porte.

Malgré l'importance de Christian Brüls dans le dispositif de Saint-Trond, la collaboration entre le club et le joueur s'achève assez tristement, sur fond de non-prolongation de son contrat. Après que la direction ait envoyé la première pique en critiquant l'attitude du milieu de terrain de 34 ans à réagi dans une interview accordée au Belang van Limburg.

Il y égratine notamment Takayuki Tateishi, le CEO japonais du club trudonnaire : "J'ai le plus grand respect pour le directeur sportif André Pinto. Ce que cet homme fait pour le club est phénoménal. Mais au-dessus de lui se trouve un PDG qui doit donner sa bénédiction à chaque fois. Mais cet homme ne se préoccupe absolument pas de Saint Trond. Pinto doit ensuite régler tous les problèmes".

Le natif de Malmédy regrette le manque de considération au sein du club : "Tout le monde attendait de Saint-Trond qu'il fasse quelque chose pour me lier au club plus longtemps. Le jour même où j'ai appris que Zulte Waregem était venu frapper à la porte, je leur ai donné la possibilité de me présenter une nouvelle proposition". La situation fait désormais le bonheur de Zulte Waregem dans la lutte pour le maintien.