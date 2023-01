Karel Geraerts : "La carte rouge change beaucoup"

Le coach de l'Union Saint-Gilloise s'est exprimé devant la presse après la difficile victoire face au Sporting d'Anderlecht (1-3).

Malgré une carte rouge reçue par l'Anderlechtois Moussa Ndiaye dans les premières minutes de la rencontre, l'Union a peiné à se montrer dangereuse et à prendre totalement le jeu à son compte.

"La carte rouge décide de beaucoup", a analysé Karel Geraerts en conférence de presse d'après-match. "On a pris la possession du ballon et ils se sont très bien organisés Bravo à mon collègue qui a très bien organisé son équipe, ce n'était pas un match facile. Après ce carton rouge, nous avons dominé le match sans être vraiment bons. Nous avons été un peu trop lents dans les passes, nous n'avons pas assez trouvé les espaces libres et nous n'avons pas non plus créé assez de grosses occasions. C'était insuffisant."

L'Union a galéré, et Anderlecht est même parvenu à ouvrir le score via Fabio Silva à l'heure de jeu. "Ce but nous a réveillés. On a alors pu commencer à trouver la profondeur et les combinaisons. Anderlecht se prend un uppercut quand on marque, car ils avaient beaucoup couru et ont commencé à sentir cette fatigue."

"Nous savions que nous avions des joueurs qui pouvaient faire la différence et nous devions donc rester calmes. Je suis heureux du résultat", a conclu Geraerts.