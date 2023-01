Charleroi communique sur son mercato hivernal : "Le club sait pertinemment qu'il n'a pas le droit à l'erreur"

Le Sporting de Charleroi s'est adressé à ses supporters en marge de la fenêtre hivernale des transferts.

Cet hiver, Charleroi devra composer avec ses ressources financières pour se renforcer. A nouveau, un poste attirera bien des regards : celui d'attaquant. Badji et Hosseinzadeh n'en finissent plus de décevoir et Benbouali est out pour le reste de la saison. Aucune arrivée n'a encore été enregistrée, mais le club le promet : il va recruter, et en connaissance de cause.

"Chers supporters, l’arrivée de Felice Mazzu a, indéniablement, apporté un vent nouveau au Sporting de Charleroi. Le Club est convaincu que le deuxième tour sera rempli de succès", débute le communiqué.

"Cependant, tout en ayant pleinement confiance en l’effectif en place, le Sporting souhaite profiter de la fenêtre offerte par ce mercato hivernal pour apporter une injection de qualité, de manière ciblée. La cellule de recrutement travaille chaque jour d’arrache-pied à la poursuite de cet objectif. Le Sporting de Charleroi sait pertinemment qu’il n’a pas le droit à l’erreur et visera des joueurs correspondant aux valeurs du Club."