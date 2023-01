La renaissance inattendue de Felipe Avenatti : "Je me sens à nouveau bien à Courtrai"

L'attaquant uruguayen se montre à nouveau décisif.

Arrivé sur la pointe des pieds cet été à Courtrai, Felipe Avenatti a rencontré bien des difficultés à se remettre sur les bons rails. Mais, depuis la reprise, il semble renaître de ses cendres. Buteur en Coupe lors de la victoire face à OHL (1-3), il a ensuite surpris le leader Genk et offert aux Kerels un succès de prestige (1-0). Le week-end dernier, aussi face à OHL, il a cette fois marqué un doublé - dont un but dans les arrêts de jeu - et apporté un grand bol d'air à un Courtrai qui se réveille enfin (2-3).

"Je n'ai pas trouvé que mon jeu était bon, mais j'ai marqué deux buts importants. L'équipe a fait un excellent travail malgré le fait que nous n'ayons pas vraiment pu jouer le jeu que nous souhaitions", a déclaré Avenatti au Nieuwsblad après la rencontre.

"Ça fait du bien de marquer à nouveau. Je joue mieux parce que je me sens bien dans ce club. Il en va de même pour ma femme et mes enfants, d'ailleurs. Dans le passé, j'ai toujours fait de mon mieux aussi, mais Courtrai reste un club spécial pour moi", se réjouit Avenatti, qui espère bien poursuivre sur sa lancée face à Malines, ce mercredi en Coupe de Belgique. "Les jours avant un match, je n'arrive jamais à marquer à l'entraînement. J'espère que je ne marquerai pas à nouveau à l'entraînement, et que je parviendrai à trouver le chemin du but contre Malines !"